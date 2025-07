Visso, sul cantiere mancano viabilità, recinzione e salvaguardia dal rischio elettrico: quasi 30mila euro di multa

Denunciato il legale rappresentante della ditta esecutrice dei lavori, sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi violazioni in materia di sicurezza del lavoro

CAMERINO – Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Camerino, insieme al Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Macerata, hanno proceduto all’ispezione di due cantieri edili per la ricostruzione post-sisma, situati rispettivamente nei comuni di Visso e Muccia.

L’obiettivo del servizio era verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e la tutela dell’ambiente, con particolare attenzione alla prevenzione di rischi per i lavoratori.

Nel cantiere di Visso i militari operanti hanno deferito all’Autorità Giudiziaria il legale rappresentante della ditta esecutrice dei lavori per l’inosservanza di alcune disposizioni del Decreto Legislativo 81/2008 (tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare: per non aver assicurato idonea viabilità all’interno del cantiere; per non avere dotato il cantiere di idonea recinzione che non permettesse l’ingresso a persone estranee ai lavori; per l’assenza di misure atte a salvaguardare i lavoratori dal rischio elettrico; per inidoneità delle opere provvisionali.

Pertanto è stato emesso provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi violazioni in materia di sicurezza del lavoro, con la contestazione di ammende per un totale di 25.630 euro e di sanzioni amministrative di 3.000 euro.

A seguito dell’ispezione del cantiere di Muccia, al legale rappresentante dell’impresa impegnata nei lavori i militari hanno contestato l’ammenda di 714 euro, per una violazione dello stesso Decreto Legislativo 81/2008, per non aver inserito nel disegno esecutivo il ponteggio di altezza superiore ai 20 metri.