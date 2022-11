Visso, serra in casa per coltivare marijuana: nei guai un 23enne

MACERATA – Una serra in casa per coltivare marijuana. A scoprirla i carabinieri della stazione di Visso che hanno fermato un giovane di 23 anni del posto. Il ragazzo dopo una perquisizione personale è stato trovato in possesso della sostanza stupefacente. Da qui i militari hanno esteso le ricerche anche nell’abitazione del 23enne dove hanno trovato dieci piante con germogli fatte crescere con un impianto organizzato. Nella serra infatti c’erano stufe, lampade, ventilatori, un impianto di irrigazione e una tenda oscurata per favorire la crescita delle piantine.