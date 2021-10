La terra torna a tremare a Visso, scossa di terremoto di magnitudo 3.8

VISSO – Torna a tremare la terra in provincia di Macerata. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata avvertita alle 14.54 in provincia di Macerata, epicentro 2 km a est di Visso, tra Ussita e Castelsantangelo sul Nera, come segnala l’Ingv. Due minuti dopo la prima scossa, ne è seguita una seconda di magnitudo 2.3 con epicentro a 2 chilometri da Ussita.

Al momento, fortunatamente, non si segnalano danni a persone o cose., ma diverse sono state le telefonate ai vigili del fuoco per capire dove fosse stata la scossa. Il terremoto è stato avvertito in diversi Comuni. Era da circa un anno che non si registrava più una scossa di intensità 3.8, come quella di oggi.