Visso, ancora nessuna notizia dell’anziano scomparso. Una segnalazione a Monte San Giusto

VISSO – Una segnalazione che porta verso Monte San Giusto. Si allargano le ricerche di Giuseppe Rosati, l’82enne scomparso dalla sua abitazione, a Cupi di Visso, lunedì mattina.

L’uomo era uscito per una passeggiata, intorno alle 11, e non è più tornato. Ieri (9 novembre) i titolari di un’attività a Monte San Giusto, però, hanno chiamato i Carabinieri per segnalare che un anziano, in evidente stato confusionale, si era presentato nella loro attività.

Ora la segnalazione è al vaglio degli inquirenti, perché nessuna pista viene tralasciata. La famiglia, inoltre, ha voluto diffondere, tramite la Prefettura, la foto dell’anziano per favorire eventuali segnalazioni che dovranno essere fatte ai Carabinieri. Le ricerche continuano anche a Visso, dove è stato predisposto un ampio dispositivo di pattugliamento del territorio che vede impegnati i vigili del fuoco, anche con il supporto delle unità cinofile e fluviali, i Carabinieri forestali del Parco di Sibillini e del gruppo provinciale di Macerata, i Carabinieri della Compagnia di Camerino, la Guardia di finanza di Camerino, il Soccorso alpino e speleologico e la Protezione civile.

A dare l’allarme, lunedì mattina, era stata la figlia di Rosati preoccupata nel non vederlo tornare a casa, dopo la tradizionale passeggiata del mattino. L’uomo non ha con sé il cellulare e questo rende ancora più difficile una sua localizzazione.