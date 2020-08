Villa Potenza di Macerata: Fiera dell’Usato 2020 annullata, confidando nel 2021

L'edizione di aprile era stata rinviata a causa dell'emergenza Coronavirus. Si era all'opera per organizzare la manifestazione in autunno, ma il centro fieristico ospitante è al centro di un intervento di ristrutturazione

MACERATA – La storica Fiera dell’Usato avrebbe toccato l’edizione 41, da festeggiare sempre al Centro Fiere di Villa Potenza. Ma una serie di “ma” ne ha impedito lo svolgimento.

L’emergenza sanitaria in corso ha prima decretato il rinvio dell’edizione di aprile, mese in cui l’Italia tutta era in pieno lockdown. Si era però all’opera per l’edizione autunnale, quando è sopraggiunto un nuovo impedimento.

Nella nota degli organizzatori si legge: «Ora che, nonostante le difficoltà rappresentate dalle misure prudenziali antivirus previste, la macchina organizzativa era pronta ad allestire l’edizione autunnale prevista nei giorni 10 e 11 ottobre, ecco sopraggiungere l’indisponibilità della struttura fieristica. Come ben noto il Centro Fiere di Villa Potenza è destinatario di un’importante intervento di ristrutturazione il cui inizio era previsto alla fine del mese di maggio scorso. Anche in questo caso la pandemia ha di fatto dilatato le tempistiche. Non di quel tanto, come speravamo, che ci avesse permesso di riproporre la nostra Fiera dell’Usato».

E ancora: «Purtroppo così non sarà. Le particolari esigenze tecniche dell’opera e la volontà di garantire l’utilizzo della struttura nella prossima primavera, richiedono l’avvio delle operazioni con tempi che escluderanno necessariamente la possibilità di vedere il “vecchio” centro fiere invaso per l’ultima volta degli oggetti proposti dai nostri tantissimi amici espositori. Non ci resta che seguire i lavori e sollecitarne un celere svolgimento, affinché questo possa essere un arrivederci alla prossima primavera».