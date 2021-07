Un viaggio a tappe nel Maceratese per «contagiarsi di buona cultura»: torna Borgofuturo+

Il festival di musica, incontri e dibattiti per stimolare la riscoperta del valore della prossimità nei luoghi, toccherà i Comuni di Colmurano, Loro Piceno, Sant'Angelo in Pontano, Urbisaglia e Ripe San Ginesio

COLMURANO – Oggi più che mai c’è bisogno di «contagiarsi di buona cultura», per questo gli organizzatori di Borgo Futuro hanno deciso di esserci anche quest’anno con un’edizione “plus” che coinvolge i Comuni di Colmurano, Loro Piceno, Sant’Angelo in Pontano, Urbisaglia e Ripe San Ginesio. Incontri, dibattiti, concerti e spettacoli per stimolare la riscoperta del valore della prossimità nei luoghi, quelli della vallata, che più di altri rappresentano l’identità di un territorio, di un crocevia di tradizioni e innovazioni, la culla del passato, del presente e del nostro futuro.

Il festival si aprirà domani (10 luglio) a Colmurano con Cannibali e Re, un progetto collettivo perugino di divulgazione storica che mira a riaccendere l’amore per la storia, ma non quella dei suoi protagonisti, quanto quella dei vinti, degli oppressi, dei senza voce. Poi domenica (11 luglio) a Loro Piceno si continua con Giorgio Brizio rappresentante torinese della rete di attivisti ambientali Fridays For Future, che con Sandro Metz di Mediterranea affronterà la giustizia climatica. Giovedì 15 luglio a Sant’Angelo in Pontano lo scrittore Lorenzo Mari e il ricercatore Claudio Kulesko dialogheranno su ecologia e antropocene partendo dal progetto di scrittura collettivo “Tina, cronache della grande estinzione”. Venerdì 16 luglio, sempre a Sant’Angelo in Pontano, un incontro sui cammini, e sul loro ruolo nella narrazione del paesaggio con Alessandro Burbank, poeta-camminatore, e lo storico Augusto Ciuffetti, studioso ed esperto dei cambiamenti del nostro territorio. dando anche spazio a due esperienze locali: Chiara Caporicci porterà l’esperienza di C.A.S.A. a Ussita, e Ruben Marucci descriverà il lavoro fatto dal gruppo “Ricercazione Borgofuturo+”. Sabato 17, infine, a Ripe San Ginesio si parlerà del ruolo delle pratiche artistiche all’interno dei progetti di rigenerazione territoriale, con il muralista Nemo’s, il land artist Alberonero e la ricercatrice Ambra Migliorisi.

Borgo Futuro, musica e spettacoli

Sabato (10 luglio) a Colmurano ci sarà una serata dedicata all’hip hop, partendo con le Bestierare, gruppo dell’attore Elio Germano, poi spazio alla scena locale, con un microfono aperto che vedrà giovani rapper del nostro territorio improvvisare rime a tema ambientale e concludendo con dj Gruff. Domenica 11 Luglio a Loro Piceno il festival ospiterà l’inedito progetto del duo Francesco Savoretti e Fabio Mina “Le Marche e il suo paesaggio sonoro” ispirato ai suoni e al paesaggio della nostra regione. Ci sarà il concerto di Don Antonio, progetto dell’ex cantante dei Sacrocuore ed è, invece, stato rimandato ad agosto il concerto di The Andre per dare spazio alla finale degli europei. Si riprende mercoledì 14 luglio nel Borgo di San Lorenzo di Loro Piceno, con un progetto del chitarrista dei subsonica Max Casacci dedicato ai suoni della terra, e lo spettacolo di musica e proiezioni del duo Fossick Project. Giovedì si va a Sant’Angelo in Pontano, cominciando con lo spettacolo Intrecci, del teatro Rebis e poi uno sleeping concert, per cui verranno allestiti dei letti in mezzo ad un prato circondato da alberi e i musicisti Jacopo Foglietti e Luca Mucci accompagneranno il sonno dei partecipanti con una musica che si fonderà assieme ai suoni della natura.

Venerdì (16 luglio), sempre a Sant’Angelo, in collaborazione con il festival la punta della lingua, ci sarà una camminata poetica accompagnata dalle letture di 5 poeti e lo spettacolo di Max Collini, ex frontman degli Offlaga Disco Pax. Sabato 17 luglio si torna al teatro a cielo aperto della cava di Ripe, per uno spettacolo del comico Natalino Balasso che porterà il suo “Dizionario Balasso”. A seguire i duo francese Ko Shin Moon, che fonde l’elettronica ad influenze della musica orientale. Per concludere nella cornice storica dell’anfiteatro romano di Urbisaglia James Senese, sassofonista assoluto e pioniere musicale, in mezzo secolo di carriera ha esplorato e mischiato insieme musica napoletana, rock, jazz, soul e funk.

Torna la Maratonda

Dal 12 al 16 luglio, inoltre, nelle campagne del Vallenzuolo, tra Ripe San Ginesio e Colmurano, 50 persone si incontreranno per cinque giorni di convivialità, laboratori, incontri e dibattiti per affrontare il tema de “la cura” declinato a vario modo: i beni comuni immateriali quali i territori, i paesaggi e le culture locali. E, per concludere con un finale esplosivo, dopo il grande successo del 2020, torna domenica 18 luglio la “Maratonda”, una grande competizione sportivo/folkloristica che toccherà i cinque campanili della vallata per creare un contesto ricreativo sportivo che fondi le identità locali con spirito sportivo. Le varie gare saranno seguite da telecronisti locali e ciascuna rappresenta una peculiarità specifica di ciascun comune: a Loro Piceno la gara della ruzzola, a Sant’Angelo la pignatta, a Ripe San Ginesio la gara di briscola e a Urbisaglia un grande spettacolo finale.

Per partecipare a tutti gli appuntamenti di Borgofuturo+ è necessaria la prenotazione preventiva: è importante arrivare forniti di prenotazione per evitare eventuali assembramenti e rispettare tutte le norme anti-Covid. È possibile prenotare tutti gli eventi al sito www.borgofuturo.net.