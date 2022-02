Vergassola, Scanzi e Marco Morandi: ecco i protagonisti della stagione teatrale a Montelupone

MONTELUPONE – Marco Morandi, Andrea Scanzi, Dario Vergassola e Moni Ovadia. Grandi nomi italiani che si alterneranno a compagnie locali e al teatro dialettale, per offrire una stagione da non perdere. Questo il mix di spettacoli scelto dall’amministrazione di Montelupone per la nuova stagione del teatro “Nicola degli angeli” pronto a ripartire dopo due anni di stop a causa della pandemia.

Ad aprire la stagione, il 26 febbraio alle 21.15, sarà Marco Morandi, cantautore e figlio d’arte con lo spettacolo “Nel nome del padre”: un viaggio musicale dal vivo, ma soprattutto un racconto ironico e divertente da parte del figlio d’arte che, nel corso della serata, proietterà anche video di papà Gianni Morandi. A seguire, il 19 marzo sarà la volta di “E ti vengo a cercare” tributo a Battiato di Andrea Scanzi, interprete teatrale, noto al grande pubblico soprattutto nei panni del giornalista e opinionista tv, nel programma “Otto e mezzo”, condotto da Lilli Gruber su La7.

«Abbiamo previsto una stagione teatrale per i ragazzi, completamente gratuita, da affiancare a quella principale, a pagamento, che sia da supporto alla loro educazione – ha spiegato il sindaco Rolando Pecora – accrescendone il senso civico e incoraggiandoli nella fruizione del teatro così da renderli più consapevoli del suo valore. Questa amministrazione ritiene fondamentale, malgrado il perdurare dell’emergenza sanitaria, organizzare eventi, momenti di condivisione sociale e di valenza culturale per la cittadinanza. Per questo in cartellone, accanto a nomi di grande richiamo nazionale, ci sono compagnie professionistiche e amatoriali del territorio».

Spazio ai giovani con “Una domenica lassù” del gruppo teatrale “Ginobili” domenica 27 marzo, alle 17. Protagonista sul palco sabato 9 aprile, alle 21.15, sarà la strana coppia composta da Dario Vergassola e Moni Ovadia con “Un ebreo, un ligure e l’ebraismo”, un dialogo semiserio sull’umorismo. Per concludere, il 4 giugno, spazio alla leggerezza e all’allegria con la commedia dialettale “Scampamorte” della compagnia “Dieci mamme matte”.

Biglietto unico per lo spettacolo del 26 febbraio a 15 euro. Per gli spettacoli del 19 marzo e 9 aprile, prezzo unico 25 euro, mentre per gli spettacoli del 27 marzo e 4 giugno, prezzo unico 10 euro. Abbonamento, 70 euro. Info e prenotazioni allo 0733/2249319 (biglietteria nei giorni di apertura) oppure allo 0733/224911 (dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13).