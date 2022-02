MACERATA – Un vento forte, che da ieri sera sta spazzando il Maceratese dalla costa all’entroterra, ha reso necessari diversi interventi da parte dei vigili del fuoco per rimuovere rami pericolanti o caduti lungo le strade. La maggior parte degli interventi che hanno riguardato la provincia di Macerata si sono concentrati nella zona di Corridonia.

A Tolentino la squadra dei pompieri ha rimosso un tavolo che il vento aveva scaraventato su di un albero a un’altezza di circa 10 metri. Nessuna persona è rimasta coinvolta, ma sul posto è intervenuta anche la Polizia locale per controllare la situazione.

Sempre a Tolentino, questa mattina, è crollata una vetrata di una delle porte antipanico al liceo “Filelfo”, probabilmente a causa del forte vento. Fortunatamente anche in questo caso non sono stati coinvolti studenti o professori. I ragazzi poi sono stati trasferiti in un’altra stanza.