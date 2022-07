Vecchioni scalda i cuori dei civitanovesi. Le foto del concerto

CIVITANOVA MARCHE- Roberto Vecchioni scalda i cuori dei civitanovesi. Torna a farsi vedere il pubblico delle grandi occasioni in piazza XX settembre, con il cantante vincitore del festival di Sanremo 2011 che ieri ha incantato le migliaia di appassionati accorsi in centro per assistere al concerto.

Il concerto

Alle 21.30 l’inizio dello show: ad aprire le danze la giovane e talentuosa cantate marchigiana Irida Nasic, che ha proposto il suo nuovo singolo ‘Nemico’. Vecchioni, salito sul palco, ha prima intonato i vari pezzi dell’album ‘L’infinito’, poi ha riproposto i classici del suo repertorio da ‘Ti insegnerò a volare’ a ‘Sogna ragazzo sogna’ e ‘Samarcanda’, per chiudere con ‘Oh oh cavallo, oh oh”.

Il presidio

Lo spettacolo è stato contornato da interessanti e profondi monologhi, come l’invito a riscoprire leopardi e rileggere ‘La sera del dì di festa’: ‹‹Leopardi è vostro vicino››, ha poi esclamato il cantautore lombardo. Fortunatamente tutto è filato liscio dal punto di vista della sicurezza con un imponente schieramento tra Polizia Locale e i volontari della Protezione civile e dell’Associazione nazionale Carabinieri. Giusto i mezzi di soccorso potevano oltrepassare lo sbarramento posto all’inizio di piazza XX settembre e una signora è stata soccorsa durante l’esibizione.

L’appuntamento

Il concerto di Vecchioni si inserisce nel format organizzato da Comune e Azienda teatri, dal nome ‘Ri-suona la piazza’, in collaborazione con l’associazione Futura. Il prossimo appuntamento è con il giovane ‘Aka 7even’, fresco di partecipazione all’ultima edizione di Sanremo. Il live è in programma per martedì 9 agosto e sarà sempre ad ingresso libero, nel medesimo luogo.