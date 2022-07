CIVITANOVA MARCHE- È forte l’attesa per il concerto di Roberto Vecchioni, che sarà in piazza XX Settembre nella serata di giovedì, 21 luglio, nell’ambito del festival ‘Ri-Suona la Piazza’. Dopo il successo del live con ‘Le Vibrazioni e Briga’, un altro artista illumina l’estate civitanovese.

Nel tour L’Infinito – Parole & Musica, Vecchioni presenta uno show di canti, immagini e monologhi, in cui i classici del suo repertorio prendono il posto dei testi più recenti come l’album ‘L’infinito’, uscito nel 2018. Le canzoni saranno infatti accompagnate da video e immagini così da avvolgere il pubblico in una dimensione di immaginazione. “Emerge un mio concetto recente, nuovo, di grande amore per tutto ciò che si fa e si vive – ha spiegato Vecchioni -. Ma è anche una specie di ritorno, uno sguardo sul passato con le canzoni di prima… E come poi tutto si sia ricomposto in un’unica idea, che è quella di amare la vita comunque sia, bella o brutta perché in realtà è sempre bella. Siamo noi che a volte la immaginiamo in un altro modo”.

Roberto Vecchioni sarà accompagnato dalla sua band storica costituita da Lucio Fabbri (pianoforte, violino, mandolino), Massimo Germini (chitarra acustica), Antonio Petruzzelli (basso) e Roberto Gualdi (batteria).

Quella di Civitanova è al momento l’unica data del tour nelle Marche: il concerto, con inizio alle 21.30, sarà ad ingresso libero.

Martedì 9 agosto, l’appuntamento di ‘Ri-suona la piazza’ è il giovane AKA 7even, nome d’arte di Luca Marzano, classe 2000. Gli spettacoli di Roberto Vecchioni e AKA 7even sono organizzati dal Comune di Civitanova e dall’Azienda dei Teatri di Civitanova in collaborazione con Associazione Futura.