Valfornace, scivola con il trattore nella scarpata. Pensionato muore schiacciato

La vittima è Costantino Cardinali, meccanico in pensione di 73 anni. L'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo e per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto i Carabinieri

VALFORNACE – Resta schiacciato dal trattore che stava guidando, muore un meccanico in pensione. Si tratta di Costantino Cardinali, di 73 anni. Lascia la moglie Santina e il figlio Fabrizio. Il tragico incidente si è verificato ieri pomeriggio – 21 novembre – a Valfornace, lungo la provinciale che collega Sant’Ilario a Capriglia e, purtroppo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare perché sarebbe morto sul colpo.

A dare l’allarme, intorno alle 17, è stato un passante che ha visto i fari del trattore lungo la scarpata che costeggia la strada e immediatamente sono arrivati i Carabinieri. Preoccupati anche i familiari non vedendo tornare a casa il pensionato, che era uscito la mattina per andare a lavorare in un appezzamento di terreno. Secondo una prima ricostruzione, Cardinali ha perso il controllo del trattore, probabilmente a causa di una rupe che avrebbe fatto scivolare il mezzo lungo la scarpata. Il trattore si è ribaltato e, purtroppo, il 73enne rimasto schiacciato.

Sul posto anche la medicalizzata di Camerino e i vigili del fuoco, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. Cardinali era da solo al momento dell’incidente e si sta cercando di ricostruire come possa essere avvenuto il fatto, non si è esclude anche l’ipotesi di una manovra sbagliata che lo abbia portato a perdere il controllo del mezzo. Dopo il nulla osta del magistrato di turno, ieri sera la salma è stata riconsegnata alla famiglia per il funerale che ancora non è stato fissato.