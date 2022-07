Ussita, sei piante di marijuana in casa: denunciato 50enne

USSITA – In casa coltivava sei piante di marijuana: sequestro e denuncia per un 50enne. L’operazione antidroga è stata svolta dei carabinieri della Stazione di Visso. Durante il corso di specifici servizi contro lo spaccio di sostanze stupefacenti i militari hanno denunciato un uomo di 50 anni di origine laziale ma da tempo residente in zona per detenzione ai fini di spaccio di marijuana. In casa trovate sei piante di marijuana che l’uomo coltivava per un peso di circa 650 grammi di stupefacente e scovato un bilancino.

Le piante erano coltivate in vasi. Tutto è stato sequestrato.