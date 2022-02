Ussita, riaprono gli impianti sciistici di Frontignano. La sindaca: «Primo, grande traguardo»

USSITA – Era la notizia che in molti aspettavano perché, finalmente, dopo oltre cinque anni dal sisma possono riaprire le seggiovie della stazione sciistica di Frontignano. Uno spazio a cui molti appassionati di neve (e non solo) erano legati, ma fortemente compromesso dopo le scosse del 26 ottobre 2016. I collaudi delle seggiovie “Pian dell’Arco – Belvedere” e “Lo Schiancio – Le Saliere”, svolti nella giornata di ieri (24 febbraio) da parte dei funzionari dell’Ansfisa (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali), infatti, si sono conclusi positivamente e da domani (26 febbraio) gli impianti possono riaprire.

«Con l’avvenuto svolgimento di queste operazioni di collaudo, con esito positivo, finalmente si sono creati i presupposti per poter riaprire al pubblico la stazione di Frontignano – commenta la sindaca Silvia Bernardini -. Dopo quasi sei anni dagli eventi sismici che hanno reso inagibili gli impianti funiviari, e dopo l’individuazione del nuovo gestore nella Società Funivie Bolognolaski, con questo ultimo passaggio, appunto, possiamo annunciare con soddisfazione la riapertura della stazione turistica già a partire dal fine settimana del 26 febbraio. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contributo al raggiungimento di questo importante obiettivo, considerato strategico per la ripartenza economica e sociale di Ussita e, più in generale, dell’intera vallata dell’Alto Nera che, da sempre, vive di turismo».

«Dopo quasi sei anni di chiusura da questo fine settimana gli impianti potranno tornare ad essere fruibili al pubblico – aggiungono i ragazzi di Frontignano360 -. Con tante difficoltà legate ai tempi strettissimi e al covid, questo è un primo, grande traguardo. Ringraziamo il nostro responsabile Valerio e tutto il nostro staff che in questi due mesi hanno lavorato giorno e notte per permettere quest’apertura degli impianti e del rifugio Saliere Sibillini Mountain Lounge. Ringraziamo anche il sindaco, l’amministrazione comunale e il consigliere Paolo Del Brutto per il grande sostegno e la collaborazione che si è instaurata fin da subito, per aver creduto nella rinascita di questa bellissima località. Le previsioni per questo fine settimana non sono ottimali, in particolare sabato quando sono previsti forti venti da nord-est e bufera di neve, ma siamo pronti a riaprire». Tutto pronto, quindi, ora non resta che sperare in un tempo clemente che permetta di tornare sulla neve.