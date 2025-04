USSITA- Continua la ricostruzione post sisma 2016 anche ad Ussita, in provincia di Macerata. Per il Centro funzionale Saliere sono stati dati circa 967 mila euro in più, ora dunque l’intervento ammonta a 1 milione e 890 mila euro circa. La nuova somma invece per i sottoservizi ed i muri di sostegno di località Sant’Eusebio è pari a 1 milione e 320 mila euro circa, per i sottoservizi ed i muri di sostegno della frazione Valle Stretta, la nuova cifra è di 2 milioni e 450 mila euro. L’incremento totale per il Comune di Ussita è pertanto pari a 3 milioni e 235 mila euro.

Il commissario alla ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli ha espresso tutta la sua soddisfazione: «Il tessuto socioeconomico del territorio di Ussita ha bisogno di un ulteriore aiuto per poter accelerare la ricostruzione. In questo caso ci sono molti altri fondi per opere fondamentali per la ripartenza del suo territorio. La sinergia tra Enti è un elemento cardine per il nostro difficile, ma bellissimo lavoro che stiamo portando avanti».

«Sono progetti definitivi ed esecutivi, la ricostruzione sta andando avanti bene e questi incrementi ci consentono di portarli avanti – ha spiegato il sindaco Silvia Bernardini – Ringrazio il Commissario per la sua costante attenzione, se non ci fossero questi incrementi, non potremmo metterli in appalto. Sono notizie importantissime per noi».