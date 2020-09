Urbisaglia, tragico scontro tra auto e moto: perde la vita un 50enne

URBISAGLIA – La tragedia si è consumata questa mattina, 1 settembre, qualche minuto prima delle 10:30, a Urbisaglia, in località Convento.

Per cause ancora in corso di accertamento un’auto, una Fiat Panda, e una moto si sono scontrate all’altezza dell’incrocio che si trova davanti al vivaio Bellesi. Violentissimo l’impatto.

Subito sul posto sono arrivati il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri di Urbisaglia. I sanitari hanno tentato in ogni modo di rianimare il centauro, un uomo di 50 anni, che era a bordo della moto e che procedeva in direzione di Macerata ma purtroppo per lui non c’era più nulla da fare.

Per le due donne a bordo dell’auto è stato necessario il trasferimento presso l’ospedale di Macerata. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area mentre i carabinieri hanno effettuato tutti i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.