Urbisaglia, si schianta con l’auto dopo un malore. Anziano muore in ospedale tre ore dopo

Il 94enne era stato trasferito a Torrette dopo un incidente avvenuto in mattinata. Ma le sue condizioni erano troppo gravi e i medici non sono riusciti a salvarlo

URBISAGLIA – Prima il malore e l’incidente. Poi la corsa in ospedale dove, purtroppo, tutti i tentativi di salvargli la vita son stati inutili. Un 94enne della provincia di Macerata, M. P. è morto intorno alle 13 all’ospedale regionale di Torrette, dove era stato trasferito d’urgenza questa mattina dopo un terribile incidente.

Poco prima delle 10 l’uomo stava percorrendo la provinciale 78, nel territorio di Urbisaglia, quando per un malore ha perso il controllo del mezzo e si è andato a schiantare contro un albero. Per estrarlo dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Immediati i soccorsi da parte dei medici del 118 che, però, viste le condizioni critiche dell’uomo hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza per il trasferimento ad Ancona.

Il mezzo è atterrato in un campo poco lontano dal luogo dell’incidente. L’anziano è stato caricato e trasferito a Torrette dove i medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita, ma le sue condizioni erano troppo gravi. E, intorno alle 13, purtroppo, il suo cuore ha smesso di battere.