Urbino, il professor Magnani nominato nel comitato tecnico scientifico di Biogem

Il consiglio di amministrazione presieduto dal prof. Ortensio Zecchino ha nominato il prof. Mauro Magnani, ordinario di Biochimica dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, quale componente del Comitato Tecnico Scientifico di Biogem insieme ad eminenti personalità del mondo della ricerca nazionale tra cui i professori Andrea Ballabio, Andrea Lenzi, Franco Locatelli e Giuseppe Remuzzi.

Biogem, costituita nel 1997 con sede in Ariano Irpino (AV) dispone di oltre 8000 mq di laboratori attrezzati e servizi associati tra cui biblioteca, aula magna, ecc. inaugurati nel 2006 alla presenza del Premio Nobel Rita levi Montalcini. Le attività principali riguardano la ricerca biomedica e le biotecnologie con oltre 75 unità di personale prevalentemente addetto alla ricerca. Il primo direttore scientifico fu il Prof. Renato Dulbecco (premio Nobel per la Medicina). In pratica, una delle realtà più vivaci del mezzogiorno e con una solida rete di relazioni internazionali ed una produzione scientifica di livello internazionale. Il prof Magnani ha espresso grande soddisfazione per questa nomina e per l’opportunità di dare il proprio contributo in un settore molto prossimo alle sue attività di ricerca.