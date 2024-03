UnivMc, il rettore McCourt in visita a Cingoli per sinergie culturali

MACERATA – Ieri, mercoledì 6 marzo, Cingoli ha accolto la visita del rettore dell’Università di Macerata John McCourt, che è stato ricevuto in Comune dal sindaco Michele Vittori. L’incontro è stato anche l’occasione per ribadire l’importanza della collaborazione tra le istituzioni e dunque fare il punto sui vari progetti di collaborazione in atto tra Università e Comune di Cingoli e per aprire alla futura programmazione.

Frutto di rilievo di tale importante sinergia è il progetto “Atlante storico della città di Cingoli”, per la curatela della professoressa Francesca Bartolacci, che sarà presentato in città nella prossima primavera.

Al termine del colloquio, il rettore ha visitato la Sala Stemmi del Palazzo Municipale per ammirare la tela “Madonna del Rosario”, capolavoro di Lorenzo Lotto, a cui è stato introdotto da Luca Pernici.