Università di Macerata, al via le candidature per il “Premio Inclusione 3.0”

MACERATA – Aperto il bando per il “Premio Internazionale Inclusione 3.0” istituito dall’Università di Macerata per valorizzare scuole, associazioni, organizzazioni, start up e spin off che «quotidianamente si impegnano per rendere effettiva l’indipendenza e l’autodeterminazione delle persone con disabilità, attraverso processi di integrazione scolastica, universitaria e lavorativa», spiega l’ateneo.

I progetti presentati verranno esaminati da un comitato scientifico che terrà conto dell’impatto sociale, innovativo e sostenibile, ma soprattutto inclusivo della proposta presentata. Le candidature possono essere presentate online entro il 25 febbraio compilando il modulo disponibile sul sito unimc.it/unimc4inclusion.

I vincitori avranno la possibilità di esporre le proprie proposte durante l’evento “Fiera dell’inclusione” che si terrà a Macerata il 22 e il 23 marzo. La premiazione si svolgerà sabato 23 marzo al teatro Lauro Rossi in Piazza della Libertà.

Il premio inclusione è stato istituito dalla cattedra di Pedagogia speciale dell’Università di Macerata nel 2017. Arrivato alla sua settima edizione, rappresenta ancora una volta una preziosa occasione per le reti educative ed imprenditoriali per riflettere sui temi della disabilità, dell’inclusione e della sostenibilità, facendo conoscere e condividendo azioni e buone pratiche.