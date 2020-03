Macerata, salta l’inaugurazione dell’Anno accademico con Mattarella

MACERATA – «La delicatezza della situazione che stiamo vivendo richiede condivisione e forte senso di responsabilità da parte di tutti». Così il rettore Francesco Adornato in una nota stampa in cui spiega il rinvio dell’inaugurazione dell’Anno accademico con il presidente della Repubblica. L’evento si sarebbe dovuto tenere lunedì, di mattina, nel teatro Lauro Rossi.

«L’Università di Macerata – attraverso il suo rettore Francesco Adornato – dichiara dispiacere e rammarico per l’impossibilità sopraggiunta di poter celebrare il 730esimo anniversario della sua fondazione. L’evento avrebbe dovuto aver luogo il prossimo lunedì 9 marzo, al Teatro Lauro Rossi di Macerata, con l’intera Comunità Accademica riunita intorno al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Circa un migliaio le persone che vi avrebbero partecipato: parte in teatro e parte in piazza della Libertà ad assistere alla cerimonia attraverso un maxischermo.

Le nuove disposizioni emanate dal Governo nella serata di ieri (4 marzo) richiedono uno stop a tutti gli eventi pubblici e alle manifestazioni di qualsiasi natura per far fronte alla crisi sanitaria legata al Covid-19.

«La delicatezza della situazione che stiamo vivendo – conclude il rettore – richiede condivisione e forte senso di responsabilità da parte di tutti e di ciascuno. E l’Ateneo di Macerata certamente non si sottrae a questo.

Pertanto, la cerimonia del 9 marzo non avrà luogo. In accordo con gli Uffici della Presidenza della Repubblica, l’Ateneo individuerà una nuova data per inaugurare l’anno accademico 2019/2020».