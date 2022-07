Università di Macerata, porte aperte in Ateneo 

MACERATA – L’Università di Macerata apre le porta ai futuri studenti con i due tradizionali Open Day estivi di luglio e agosto: due appuntamenti – giovedì 28 luglio e giovedì 25 agosto – per conoscere l’Ateneo e ricevere informazioni su corsi di laurea, servizi, procedure, scadenze, borse di studio e benefit.

Saranno presentati sia i corsi di laurea triennali e a ciclo unico sia i corsi magistrali per chi ha già una laurea di primo livello. Anche per il 2022/23 l’Ateneo conferma le misure straordinarie di sostegno economico a beneficio dei nuovi iscritti borse di studio extra, agevolazioni per i più meritevoli e per chi ha genitori disoccupati o inoccupati, oltre alla no tax area fino a 24 mila euro e le esenzioni per i dipendenti pubblici previsti dal protocollo Pa 110 e lode.

Gli incontri si svolgeranno dalla mattina a turni divisi per Dipartimento nel cortile di via Garibaldi 20 e nell’adiacente Orto dei Pensatori, con ingresso da vicolo Illuminati. Per partecipare, basta prenotarsi sul sito www.unimc.it/openday.

Dalle 9:00 fino alle 19:45 si susseguiranno le presentazioni dei corsi a cura dei Dipartimenti: Economia e diritto; Scienze della formazione, beni culturali e turismo; Scienze politiche, della comunicazione e relazioni internazionali; Studi Umanistici; Giurisprudenza. Al termine di ciascuna presentazione, sarà possibile incontrare docenti e operatori dei Dipartimenti, della Scuola di Studi superiori Giacomo Leopardi e dell’InfoPoint di Ateneo per approfondimenti su iscrizioni, didattica e servizi.

Per maggiori informazioni e prenotazioni: unimc.it/openday.