Università di Macerata, open day in presenza nell’Orto dei Pensatori

MACERATA – L’Università di Macerata torna in presenza, dopo l’emergenza Covid, e lo fa in occasione dei due tradizionali Open Day estivi di luglio e agosto per aspiranti nuovi iscritti: due appuntamenti – martedì 28 luglio e giovedì 27 agosto – per conoscere l’ateneo e ricevere informazioni su corsi di laurea, servizi, procedure, scadenze, costi e benefit per gli studenti.

Per garantire il distanziamento sociale e la massima sicurezza imposti dalla pandemia in corso, le presentazioni dei corsi di laurea si svolgeranno a numero chiuso e a turni nell’ampio spazio all’aperto dell’Orto dei Pensatori adiacente a via Garibaldi, con ingresso da vicolo Illuminati.

Per partecipare è necessario prenotarsi sul sito www.unimc.it/openday.

Dalle 9:30 ogni due ore, con pausa dalle 13 alle 15, si susseguiranno le presentazioni dei corsi di laurea triennali e a ciclo unico a cura dei dipartimenti di competenza.

Il programma di martedì 28 luglio: ore 9:30, Dipartimento di Economia e diritto; ore 11:30, Dipartimento di Scienze della formazione, beni culturali e turismo; ore 15, Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e relazioni internazionali; ore 17, Dipartimento di Giurisprudenza; ore 19, Dipartimento di Studi Umanistici.

Il programma di giovedì 27 agosto: ore 9:30, Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e relazioni internazionali; ore 11:30, Dipartimento di Studi Umanistici; ore 15, Dipartimento di Economia e diritto; ore 17, Dipartimento di Giurisprudenza; ore 19, Dipartimento di Scienze della formazione, beni culturali e turismo.

Al termine di ciascuna presentazione, sarà possibile incontrare docenti e operatori dei dipartimenti, della Scuola di studi superiori Giacomo Leopardi e dell’ufficio InfoPoint di ateneo per approfondimenti su didattica e servizi.

Genitori e accompagnatori saranno ammessi alle presentazioni nel caso in cui i posti prenotati siano inferiori alla disponibilità.

Gli operatori dell’orientamento si renderanno disponibili a incontri di gruppo informali per rispondere a domande e richieste.