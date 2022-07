Università di Macerata, oltre 1 mln di euro per innovazione e cultura d’impresa

MACERATA – L’università di Macerata ha partecipato all’ultimo bando rivolto agli istituti di istruzione superiore (HEI) con un progetto finanziato per un milione e 200mila euro e mirato allo sviluppo della cultura imprenditoriale. Il progetto ha coinvolto mondo accademico e imprenditoriale, mettendo in rete l’ateneo con l’Università Aristotele di Salonicco in Grecia come capofila insieme ad altri prestigiosi atenei quali l’Università Cattolica di Lovanio in Belgio, l’Università di scienze applicate Fontys in Olanda, oltre a molte altre istituzioni e imprese europee che si occupano di ricerca e innovazione, tra cui l’italiana Bp Cube e la belga Agentschap Innoveren en Ondernemen.

«In questo modo – commenta il rettore Francesco Adornato – l’ateneo mette a disposizione importanti risorse culturali, economiche e sociali per lo sviluppo del territorio e della sua comunità».

«Accelerare l’innovazione e l’eccellenza imprenditoriale negli istituti di istruzione superiore” (“Accelerating Innovation and Entrepreneurial Excellence in Higher Education Institutes”), abbreviato AccEnt, è il titolo del progetto curato dal Grant Office di Unimc e dalla referente scientifica dello stesso e delegata del rettore alla ricerca Francesca Spigarelli.

«È un esempio – spiega Spigarelli – di sinergia che si può creare tra progettazione europea, innovazione nella didattica, eccellenza nella ricerca e capacità di fare terza missione. Lo stimolo all’innovazione e all’imprenditorialità, in chiave interdisciplinare, avviene grazie al supporto dell’Europa e alla collaborazione con altri atenei oltre che coinvolgendo il territorio».

AccEnt prevede attività di formazione e trasferimento di conoscenza tra le università coinvolte, seguite dall’avvio di azioni pilota per coinvolgere gli attori del territorio nei processi di ricerca. Nel complesso, si supporteranno almeno 50 start e scale-up, si formeranno oltre mille studenti e oltre 150 tra docenti e personale di supporto.