Università di Macerata, nuove borse di studio per i meritevoli 

Dieci contributi da 3.500 euro per i corsi di laurea triennali e a ciclo unico e altrettanti per i corsi di laurea magistrale. Domande entro il 10 novembre

MACERATA – Nuovi sostegni economici per gli studenti da parte dell’Università di Macerata. È stato pubblicato il bando con cui l’Ateneo mette a disposizione venti borse di studio dal 3.500 euro, di cui dieci per il primo anno dei corsi di laurea triennale e a ciclo unico e altrettante per i corsi di laurea magistrale, riservate a studenti con meno di 30 anni. Le borse sono divise tra i cinque dipartimenti: Economia e diritto, Giurisprudenza, Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo, Scienze politiche, della comunicazione e relazioni internazionali e Studi Umanistici. Possono concorrere alla loro assegnazione chi non ha ottenuto la borsa di studio dell’Erdis, si sia diplomato con almeno 80/100 o abbia conseguito la laurea triennale con almeno 100/110 e non abbiano un Iseeu superiore ai 40 mila euro. Le domande vanno presentate online entro il 10 novembre. Per maggiori informazioni è possibile consultare i bandi su www.unimc.it/borsedistudio.

La manovra dell’Università di Macerata integra i contributi messi a disposizione dalla Regione tramite l’ente al diritto allo studio Erdis e le altre agevolazioni previste affinché sia assicurato a tutti, soprattutto ai meritevoli privi di mezzi, l’accesso all’istruzione superiore, in linea con il dettato costituzionale.