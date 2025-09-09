L’Università di Macerata al “Festival della Storia” di Ancona

MACERATA – L’Università di Macerata sarà tra i protagonisti del 7° Festival della Storia di Ancona, dal titolo “Passioni”, in programma dall’11 al 14 settembre 2025 alla Mole Vanvitelliana. Forze che da sempre accompagnano la vita individuale e collettiva, le passioni sono state considerate ora motore di cambiamento, ora rischio di smarrimento. Una pluralità di sguardi che il Festival proporrà attraverso incontri e dialoghi con studiosi e ospiti di rilievo nazionale e internazionale.

In questo quadro, i docenti di Unimc interverranno con contributi di spicco, esplorando il tema della passione in ambiti diversi, mentre al bookshop saranno disponibili alcune pubblicazioni della casa editrice universitaria Eum.

Giovedì 11 settembre, alle 19, nella Sala Boxe, Simona Antolini dialogherà con Roberto Lampa in “Quando l’economia dimentica la storia”, un confronto che prende le mosse dalla crisi del 2008 e dal pensiero di Oskar Lange per riflettere sul rapporto tra economia, società e memoria storica.

Sempre alla stessa ora, nell’Auditorium della Mole, Riccardo Piccioni interverrà con Alessandro Campi in “La passione nazionale nella storia del Novecento (e nel mondo contemporaneo)”, un percorso tra identità collettiva, patriottismo e derive nazionalistiche.

Venerdì 12 settembre, alle 17 in Sala Boxe, il rettore John McCourt sarà protagonista di “La passione per la parola, un dialogo con Annalisa Volpe dedicato al potere della letteratura come strumento capace di custodire memorie e plasmare pensieri. A seguire, alle ore 18 sempre in Sala Boxe, Giuseppe Capriotti converserà con Giuseppina Capriotti Vittozzi in “Fantastici faraoni”, un viaggio nel fascino millenario dell’antico Egitto e nell’egittomania che ha attraversato secoli di storia e cultura.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito senza prenotazione. Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito http://festivalstoriancona.it.

La partecipazione dell’Università di Macerata testimonia la vitalità della sua comunità scientifica e la volontà di portare nel cuore di un festival di respiro nazionale uno sguardo multidisciplinare.