L'Università di Macerata apre le iscrizioni il 15 luglio

MACERATA – Dal 15 luglio si aprono ufficialmente le iscrizioni all’Università di Macerata. L’ateneo si presenta all’appuntamento con l’offerta formativa 2025/2026 rinnovata, in particolare nei corsi di laurea magistrale, per intercettare le grandi trasformazioni in atto: sostenibilità, intelligenza artificiale e giustizia sociale sono solo alcuni dei temi chiave introdotti nei nuovi percorsi.

Sono dieci, in tutto, i corsi riprogettati secondo una visione strategica che punta sull’innovazione e sulla multidisciplinarietà. «Crediamo che l’università debba offrire strumenti per comprendere e guidare il cambiamento – sottolinea il rettore John McCourt – Per questo abbiamo lavorato con impegno per rinnovare l’offerta, renderla più flessibile e accessibile. L’università deve essere un’opportunità concreta per tutti». L’attrattività dell’offerta formativa è stata confermata da un aumento del 14% nelle immatricolazioni per l’anno accademico appena concluso.

Unimc, le proposte

Il cuore del rinnovamento riguarda i corsi di laurea magistrale, con due nuovi percorsi professionalizzanti e flessibili pensati proprio per chi lavora o non può frequentare in presenza. Si tratta dei corsi in Governance delle amministrazioni pubbliche e delle organizzazioni complesse e in Politiche e programmazione dei servizi alla persona, entrambi offerti dal Dipartimento di Giurisprudenza. Due terzi delle attività si svolgono online, per conciliare studio e vita professionale, senza rinunciare al valore dell’incontro diretto con docenti e colleghi nelle attività in presenza.

Nel complesso, UniMc propone 32 corsi di laurea triennali e magistrali, con quattro programmi interamente in inglese e un’ampia rete di doppi e tripli titoli con atenei europei, anche grazie alla partecipazione all’Alleanza ERUA, che consente esperienze di studio in otto università partner. Sul piano contenutistico, l’offerta spazia dal diritto dello sport, dei trasporti e del digitale ai curricoli in lingua dei segni, cinese, arabo e lingue europee per chi guarda a mediazione, cooperazione e diplomazia. Le lauree in Lettere, Filosofia e Storia offrono strumenti critici per interpretare il presente; quelle in Scienze politiche, comunicazione e relazioni internazionali integrano media, geopolitica e cittadinanza digitale. Spazio anche a turismo sostenibile e beni culturali, alla formazione di educatori e insegnanti attenti al benessere delle persone e a una nuova Economia che guarda ai mercati globali e all’analisi dei dati.

L’ateneo conferma il sostegno economico alle famiglie: esonero totale dalle tasse fino a 26mila euro di Iseu e riduzioni progressive fino a 40mila euro. Oltre alle borse di studio regionali, saranno disponibili ulteriori contributi d’Ateneo.

E per i più meritevoli c’è la Scuola di Studi Superiori “Giacomo Leopardi”, che offre un percorso di eccellenza con tasse azzerate e alloggio gratuito.

Per conoscere da vicino l’offerta e la vita universitaria, UniMc apre le porte il 23 luglio e il 28 agosto: sarà possibile visitare le sedi, incontrare docenti e studenti, orientarsi tra corsi, servizi e opportunità. Info e prenotazioni su www.unimc.it/openday.