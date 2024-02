MACERATA – Oltre 1500 i partecipanti alle due giornate di orientamento promosse dall’Università di Macerata, previste per giovedì 1 e venerdì 2 febbraio, presso il Salone di orientamento. Tanti gli studenti delle scuole superiori che quest’anno dovranno affrontare la scelta del corso universitario che hanno preso parte alle due giornate di orientamento, non solo dalle Marche ma anche dall’Abruzzo, dall’Emilia Romagna e dalla Puglia. I ragazzi hanno affollato le aule del Polo Pantaleoni e del Polo Bertelli per il benvenuto del rettore John McCourt, delle delegata all’orientamento Rosita Deluigi e della professoressa Simona Antolini per la Scuola di studi superiori Giacomo Leopardi, poi ognuno si è diretto nelle diverse sedi per le presentazioni dei corsi di laurea. Per l’occasione, sono stati messi a disposizione autobus navetta gratuiti con fermate ai Giardini Diaz, Rampa Zara e Polo Bertelli.

«Chi sceglie Macerata sceglie un Ateneo di grande tradizione, che ha saputo e sa innovarsi per il futuro – ha detto Il rettore John McCourt – Una comunità di 10 mila studenti, dove tutti si conoscono. Le dimensioni contenute consentono di essere seguiti meglio e più da vicino dai docenti. Un’Università fortemente focalizzata nelle scienze umanistiche e sociali. Un’Università inclusiva, che punta molto sulla qualità della vita degli studenti».

Unica tra gli atenei marchigiani, l’Università di Macerata da quest’anno partecipa a “Erua – European Reform University Alliance”, una tra le più ampie alleanze per diffusione geografica, che raccorda l’Ateneo maceratese con quelli di altre sette nazioni: Francia, Germania, Polonia, Spagna, Grecia, Bulgaria e Lituania. L’offerta formativa conta 14 corsi di laurea triennale, due a ciclo unico e 15 magistrali nelle aree linguistica, filosofica e letteraria, storico-archeologica, economica, giuridica, pedagogica, delle scienze politiche, della comunicazione, dei beni culturali e del turismo. Dall’anno scorso è attivo il nuovo corso di laurea triennale in “Data Analysis per le Scienze sociali” ed è stato rinnovato il corso di laurea triennale in “Mediazione linguistica per l’impresa internazionale e i media digitali”. L’Ateneo ha attivi anche quattro corsi in lingua inglese nei settori del diritto internazionale, delle scienze politiche, dell’economia e finanza e del management turistico, e percorsi a titolo doppio o multiplo insieme ad altri Atenei europei.

Secondo Almalaurea, la percentuale di laureati Unimc soddisfatti del percorso di studio è superiore alla media nazionale. Alla qualità dell’offerta didattica, l’Ateneo aggiunge un articolato sistema di servizi: orientamento, tirocini e formazione al lavoro, certificazioni linguistiche, supporto per studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento.