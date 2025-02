L’Università di Camerino ottiene la certificazione per la parità di genere

CAMERINO – L’Università di Camerino (UNICAM) ha raggiunto un importante traguardo ottenendo la certificazione UNI/PdR 125 per la Parità di Genere. Questo prestigioso riconoscimento, rilasciato da AFNOR Italia, attesta l’impegno concreto dell’Ateneo nel promuovere equità, inclusività e trasparenza in tutti i processi organizzativi e accademici.

La certificazione è stata presentata in una conferenza stampa presso la Regione Marche, ad Ancona, a Palazzo Raffaello, alla presenza dell’assessore all’Istruzione e all’Università Chiara Biondi, del Rettore di UNICAM Graziano Leoni, della Prorettrice Sara Spuntarelli, delegata a Persona, Benessere e Opportunità, e di Maria Paola Mantovani, delegata del rettore alle Pari Opportunità.

«Oggi celebriamo un traguardo di grande valore per il nostro territorio e per il mondo accademico – ha dichiarato l’assessore Biondi – l’Università di Camerino è la prima nelle Marche e la seconda in Italia a ottenere la certificazione della parità di genere. Un riconoscimento che non è solo un attestato formale, ma il risultato concreto di un percorso iniziato nel 2019, frutto di una strategia chiara e di un impegno costante per garantire pari opportunità. La parità di genere, infatti, non riguarda solo l’equilibrio tra uomini e donne, ma investe il diritto di accesso allo studio e alla carriera accademica, abbattendo barriere economiche e sociali, in linea con i principi dell’articolo 34 della nostra Costituzione. Unicam dimostra così di essere un Ateneo capace di coniugare eccellenza e inclusione, creando un ambiente più innovativo e attrattivo per studenti, docenti e ricercatori. Questa certificazione, oltre a migliorare la reputazione dell’Ateneo, porta con sé vantaggi concreti, come il riconoscimento di premialità nei bandi pubblici e il rafforzamento della competitività a livello nazionale e internazionale».

«Sono estremamente soddisfatto – ha sottolineato il rettore Graziano Leoni – per questo importante riconoscimento. L’Università di Camerino si distingue da sempre per il suo impegno verso l’innovazione e la ricerca di qualità, avendo tuttavia ben presente che il vero progresso non può prescindere dall’inclusività e dall’equità: la promozione della parità di genere rappresenta, infatti, uno dei pilastri fondamentali della visione strategica di UNICAM, come indicato anche nel Piano Strategico di Ateneo 2025-2029, che si adopera per garantire a tutti e a tutte pari opportunità di accesso, crescita e successo nel mondo universitario».

«La parità di genere, per UNICAM, – ha proseguito Leoni – non è solo un obiettivo da perseguire, ma un valore fondamentale per la crescita della conoscenza e del progresso sociale. Il risultato è il frutto di un lavoro congiunto e strutturato, che conferma la centralità della parità di genere nella strategia di UNICAM e rappresenta uno stimolo fondamentale per proseguire in questa direzione. Per questo ringrazio tutte e tutti coloro che lo hanno reso possibile e per l’impegno profuso».

Grazie a questo riconoscimento, UNICAM si conferma tra le istituzioni più attive nell’adozione di misure concrete per ridurre il divario di genere e promuovere una cultura basata sull’equità e sulle pari opportunità.

Il certificato rilasciato dall’Ente certificatore AFNOR/AFAQ Italia si riferisce al sistema di gestione che in UNICAM implementa e monitora organicamente le “Misure per garantire la parità di genere nel contesto lavorativo relativo alla erogazione di servizi di formazione universitaria e post-universitaria, di ricerca e di impatto sociale (terza missione)”. Prevista anche nell’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, l’ottenimento della certificazione è uno degli obiettivi del nuovo Piano strategico dell’Ateneo.

Unicam persegue da tempo la mission della diffusione della cultura della formazione nei confronti di un’utenza molto diversificata per interessi e condizione sociale, attraverso l’elevata qualità dei suoi corsi di studio e della sua attività di ricerca. L’Ateneo è inoltre particolarmente attento e impegnato nel garantire pari opportunità nell’accesso agli studi e nei meccanismi di reclutamento, indipendentemente dal genere, dalla religione, dall’etnia e dalle opinioni politiche, e investe anche risorse proprie per permettere a tutti gli studenti meritevoli, anche se privi di mezzi, di accedere alla formazione universitaria.

Sono state messe in campo azioni e misure specifiche inserite nel Piano delle Azioni Positive, nel Bilancio di Genere, nel Gender Equality Plan, nelle Linee guida per l’uso del genere nel linguaggio amministrativo e nel Piano di Sostenibilità. In Ateneo operano anche una Consigliera di Fiducia e un Difensore civico delle studentesse e degli studenti.

Attraverso azioni concrete e una comunicazione mirata, UNICAM non solo sensibilizza la comunità universitaria sull’importanza di abbattere stereotipi e barriere sistemiche, ma punta anche a consolidare il suo ruolo di modello per altre istituzioni, promuovendo una comunità universitaria che valorizza la diversità e il merito.