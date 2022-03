Unimc: sostenibilità, studenti delle superiori a confronto con le imprese

Studenti delle superiori in dialogo con imprese ed enti del territorio selezionati per aver adottato pratiche innovative sostenibili. Succede all’Università di Macerata, Dipartimento di Giurisprudenza, durante la tavola rotonda che oggi ha concluso un impegnativo percorso avviato nelle scuole a settembre 2021 nell’ambito del progetto Sustainable Innovation Lab.

All’incontro, coordinato da un team di ricercatori esperti di sostenibilità, sono intervenuti studenti degli Istituti Scolastici superiori Filelfo di Tolentino, Garibaldi di Macerata e Leopardi di Recanati, con i docenti che hanno coordinato il progetto: Alberto Paoloni, Grazia Di Petta e Assunta Marinelli.

Gli studiosi maceratesi – Chiara Bergonzini, Angela Cossiri, Pamela Lattanzi, Giacomo Menegus, Giulia Messere e Paola Nicolini – hanno applicato un metodo sperimentale di co-genenerazione di soluzioni innovative, con uno sguardo particolare al contesto territoriale e ai settori agrifood e turismo sostenibile, valorizzando il contributo dei giovani, spesso esclusi dai processi tradizionali di rappresentanza, quali fondamentali co-drivers di cambiamento.

In questa giornata conclusiva, ragazzi e ragazze si sono potuti confrontare con gli imprenditori, presentando i progetti elaborati in questi mesi di lavoro: Simone Baldassarri dell’Azienda Agricola “Il Giardino dell’Alpaca” di Potenza Picena, Marianna Bruscoli dell’Azienda Turistica “Tenuta Santi Giacomo e Filippo” di Pesaro, Giacomo Eupizi della Cooperativa Agricola “Agriarquata” di Pescara del Tronto, Aberto Mazzini per il “Progetto Marche Outdoor” della Regione Marche, Marino Montalbini dell’Azienda Agricola “Montalbini – Mays Ottofile” di Arcevia, Domenico Sacconi dell’azienda “Kiro Srl” di Comunanza, Francesca Petrini della “Fattoria Petrini” di Monte San Vito.

Presenti, quali partner del progetto, anche Giocondo Anzidei per Slow Food Marche, Geltrude Amatucci, Emanuela Emiliozzi e Mauro Mazzoli per Erdis Marche.