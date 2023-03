Unimc e Questura, un ciclo di seminari sulla sicurezza pubblica

Prossimi appuntamenti sulla prevenzione della violenza di genere e sull'attività amministrativa in materia di immigrazione

MACERATA – Ha preso il via ieri il ciclo di seminari “Sicurezza pubblica. Attività amministrativa della polizia di Stato” organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Macerata in collaborazione con la Questura di Macerata. Ad introdurre il primo incontro sono stati il direttore del Dipartimento Stefano Pollastrelli e il questore Vincenzo Trombadore. Ha coordinato Stefano Villamena, ordinario di diritto amministrativo.

Si tratta in tutto di tre appuntamenti nati dalla comune volontà di approfondire il tema della sicurezza pubblica anche nei suoi aspetti più specifici e attuali. “E’ un’importante opportunità per i nostri studenti di diritto di confrontarsi con professionisti del settore che operano quotidianamente in prima linea, un’iniziativa formativa e professionalizzante che ricade nella attività del progetto di Dipartimento di Eccellenza”, spiega il direttore Pollastrelli.

«Un sicuro arricchimento per gli studenti – ribadisce il questore Vincenzo Trombadore – per approfondire la concretezza dei lineamenti e istituti di diritto amministrativo e di diritto costituzionale in relazione agli atti, ai provvedimenti ed alla più generale attività amministrativa di competenza della Questura».

Il primo seminario è stato con il vicequestore Edoardo Polce. I prossimi vedranno protagonisti martedì 21 marzo il vicequestore Patrizia Peroni, che parlerà delle misure di prevenzione per la violenza di genere, e il giorno successivo mercoledì 22 marzo, il commissario Anna Moffa che illustrerà l’attività amministrativa in materia d’immigrazione e di permessi di soggiorno. Gli incontri si svolgono tutti dalle 17 alle 19 nell’aula 2 del Dipartimento di Giurisprudenza in piazza della Libertà.