Unimc, il professor Roberto Mancini eletto direttore del Dipartimento di Studi Umanistici

Docente di filosofia teoretica, riceve il testimone da John McCourt, che a novembre entrerà in carica come rettore

MACERATA – Il professore Roberto Mancini è stato eletto direttore del dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Macerata per il prossimo triennio. Riceverà il testimone da John McCourt (insieme nella foto), che entrerà in carica come rettore dell’Ateneo dal 1° novembre.

Roberto Mancini è professore ordinario di filosofia teoretica all’Università di Macerata, dove ha ricoperto gli incarichi di presidente del corso di laurea in filosofia, dal 2004 al 2010, e di vice preside dell’allora Facoltà di Lettere e filosofia, dal 2006 al 2012. È stato membro del direttivo dell’Università per la Pace delle Marche, per la quale è responsabile della Scuola di Economia Trasformativa. Collabora stabilmente con le riviste “Altreconomia” e “Servitium”. Dirige la collana “Orizzonte Filosofico” presso Cittadella Editrice di Assisi. Collabora da anni con il “Centro Volontari per il Mondo” di Ancona, con il Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza e con la Comunità di Bose. Nel 2009 ha ricevuto il premio “Zamenhof – Voci della pace” dall’Associazione Italiana per l’Esperanto. Ai temi di metafisica, teoria della conoscenza ed etica dell’economia ha accompagnato un’intensa attività di riflessione e insegnamento sulle questioni della pace e della nonviolenza.

«Cercherò di agire – ha dichiarato Mancini dopo la proclamazione – affinché la passione di tutte e tutti noi possa convergere verso risultati soddisfacenti per la vita del Dipartimento. Per le persone che ho incontrato qui l’Università è un impegno di vita, non solo un lavoro. Farò la mia parte perché sia un impegno efficace nell’affrontare le difficoltà del contesto sociale attuale. Soprattutto spero che sia un lavoro adeguato a dare risposta alle attese di chi studia da noi, perché il valore fondante delle nostre attività è la presenza, la fiducia, la passione delle studentesse e degli studenti, riconosciuti non solo come utenti, ma come protagonisti di questo cammino comune».