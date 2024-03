Macerata, al via il nuovo Master sulla gestione dei fondi per la ricostruzione post sisma e del Pnrr

MACERATA- Una contaminazione di competenze in ambito economico e urbanistico per gestire i progetti per la ricostruzione post-sima e le ingenti risorse del Pnrr. Ai nastri di partenza la prima edizione del Master interateneo di I livello promosso dal Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università degli Studi di Macerata, unitamente alla Scuola di Architettura e Design “E. Vittoria” dell’Università degli Studi di Camerino. Il corso post laurea in “Esperto in programmazione, valutazione e della gestione degli investimenti pubblici e manager delle politiche e dei programmi di sviluppo e coesione” rappresenta un’importante novità per l’anno accademico 2023/2024 e un’opportunità di formazione per giovani laureati e dipendenti pubblici esperti in materia di progettazione europea.

«Abbiamo avviato la collaborazione con la Scuola di Architettura di Unicam per la peculiarità del master, che prevede la fusione di competenze tra l’area socio-economica, aziendale, giuridica e quella urbanistica. Uno degli obiettivi, infatti, è l’analisi del territorio da un punto di vista di pianificazione urbana nel quadro generale del PNRR. Aspetto che, appunto, fa riferimento all’offerta didattica della Scuola camerte», piega il Prof. Claudio Socci, direttore del Master e docente del Dipartimento di Economia e Diritto. «Il nostro corso mira a formare una figura in grado elaborare sia programmi di sviluppo economico-territoriale, sia di occuparsi di progetti aziendali legati ai fondi pubblici europei, nazionali, regionali e locali».

Il master, della durata di un anno, prenderà avvio a maggio. I posti disponibili sono 30, per iscriversi c’è tempo fino alle ore 13:00 del 2 aprile 2024. È rivolto ai laureati in tutte le classi di laurea triennale, magistrale, magistrale a ciclo unico o lauree di primo ciclo, di secondo ciclo o ciclo unico del Vecchio Ordinamento.

Il percorso formativo si basa su un metodo interdisciplinare e su insegnamenti dell’area delle Scienze Economiche e Sociali. Le lezioni si svolgeranno in modalità mista, in presenza e a distanza per un totale di 1.500 ore, valide per l’acquisizione di 60 crediti formativi. Sono previste prove intermedie di verifica e una prova finale.

Maggiori informazioni sul sito: https://economiaediritto.unimc.it/it.