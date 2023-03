UniMc e Anci Marche, discusse future collaborazioni

MACERATA – Avviate le basi per una sinergia tra l’Università di Macerata e l’Associazione dei Comuni delle Marche. Ieri il rettore John McCourt ha incontrato ad Ancona la direttrice dell’Anci Marche Francesca Bedeschi. «È stato un confronto molto positivo – racconta -. Abbiamo discusso future collaborazioni per favorire il rilancio del territorio attraverso la formazione dei pubblici amministratori». L’Ateneo maceratese, forte di una tradizione consolidata e autorevole nel campo degli studi e degli insegnamenti giuridici e politologici, rappresenta un partner ideale per l’aggiornamento del personale impiegato in ambito pubblico.

Nella stessa giornata, il rettore è stato ospite dell’Istituto di istruzione superiore Savoia Benincasa di Ancona dove ha tenuto una Lectio Magistralis sulla nascita del romanzo modernista tra Joyce e Svevo a Trieste. Si è parlato delle difficoltà incontrate da entrambi gli scrittori nel trovare la strada verso il successo letterario, dell’importanza della loro perseveranza, e del contributo fondamentale di Trieste per le loro opere, soprattutto “L’Ulisse” e “La Coscienza di Zeno”, e nella costruzione del modernismo europeo.