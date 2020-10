Unicam, presentata la Guida fotografica alle piante del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

CAMERINO – In via telematica si è tenuto oggi l’incontro sulla flora vascolare italiana, promosso dall’Università di Camerino. Si è parlato dei contributi per le aree protette dell’Italia centrale e del ruolo degli erbari.

Nel corso della riunione è stato anche formalizzato l’accordo tra Unicam ed il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga per la gestione del Centro Ricerche Floristiche dell’Appennino (Crfa), centro nato nel 2001 e gestito da Unicam sin dalla sua fondazione.

Tra le attività di ricerca del Centro anche la realizzazione di un volume fotografico, recentemente pubblicato, sulla flora del Parco, che raccoglie 1863 foto delle 2655 piante censite, e che è stato presentato proprio stamattina. Si tratta del numero più alto di piante rinvenuto in un parco nazionale europeo e di tutto il bacino del Mediterraneo.

Sono stati sottolineati anche i contributi sui riflessi conservazionistici che le conoscenze botaniche sviluppano e sul ruolo degli erbari. L’Università di Camerino ne può vantare due: uno presso la sezione di Botanica e uno presso il Crfa.