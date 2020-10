Unicam e aziende insieme per la sicurezza degli studenti

CAMERINO – Unicam e imprese insieme per il rientro in aula nella massima sicurezza delle studentesse e degli studenti. In occasione delle Giornate di Ambientamento, tenutesi nei giorni scorsi in concomitanza con l’inizio delle lezioni del nuovo anno accademico, è stato infatti consegnato un kit personalizzato realizzato grazie alla collaborazione tra l’Ateneo ed alcune imprese del territorio che hanno supportato l’iniziativa.

Ogni nuovo studente ha ricevuto una mascherina con il brand Unicam donata dalla ditta Antoraf di Falerone, gel igienizzante per le mani donato dalla Distilleria Varnelli e realizzato in collaborazione con i ricercatori Unicam, spray deodorante igienizzante per le mascherine prodotto dallo spin off di Unicam Mumo, il tutto contenuto in una scatola di cartone realizzata dall’azienda Scatolificio Di Battista di Serra de’ Conti.

La collaborazione tra Unicam e la Distilleria Varnelli, in particolare, è sfociata nella realizzazione di due formule igienizzanti per le mani, un gel e un liquido spray, con una concentrazione di alcool etilico superiore al 70%, necessaria per garantire una efficace azione sanificante delle mani. La soluzione liquida contiene anche perossido di idrogeno e glicerina che ha una funzione emolliente, mentre per il gel è stata scelta la profumazione di limone con aggiunta del relativo olio essenziale. L’attenzione alla scelta delle materie prime è infatti da sempre una prerogativa importante dell’azienda Varnelli. Per Unicam sono stati coinvolti nel progetto i ricercatori delle aree della chimica degli alimenti e della tecnica farmaceutica della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute, guidate rispettivamente dai professori Gianni Sagratini e Giulia Bonacucina.

«Ringrazio veramente di cuore – ha affermato il Rettore Unicam prof. Claudio Pettinari – le aziende Varnelli e Antoraf per il grande sostegno che hanno voluto dare al nostro Ateneo, non solo in questa occasione, investendo sui giovani, sul loro futuro e sulla loro formazione. Ringrazio naturalmente anche le altre aziende che hanno collaborato con noi affinché potessimo garantire ai nostri studenti il rientro nelle aule nella massima sicurezza».

«La distribuzione degli igienizzanti rivolta innanzitutto ai giovani studenti riveste ulteriore valore simbolico – dice Mari Donatella Varnelli – in un’iniziativa nata dalla comune volontà di Unicam e Varnelli di supportare la comunità locale in un momento difficile come quello dell’emergenza sanitaria. Un privilegio per noi poter confermare la consolidata collaborazione con l’Ateneo, da sempre primario punto di riferimento per il nostro impegno nella ricerca».