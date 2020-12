Unicam al Maker faire di Roma con la rivista “Magazzino”

CAMERINO – L’Università di Camerino anche quest’anno sarà presente alla Maker Faire 2020, in programma in modalità telematica dal 10 al 13 dicembre: in questa edizione sarà presentato “Magazzino”, la rivista semestrale fondata e diretta dagli studenti della Scuola di Architettura e Design “E. Vittoria”.

Con due uscite all’anno, “Magazzino” vuole essere uno strumento comunicativo e divulgativo che promuove il lavoro, il pensiero e il dibattito sui temi che ruotano intorno alla cultura del progetto. La rivista raccoglie i migliori contributi inviati dagli studenti attraverso una call tematica, scelta di volta in volta dalla redazione, oltre a mostrare i progetti che vengono realizzati nel corso degli studi.



Autoprodotta e fatta di dialoghi, la rivista coinvolge futuri designer, architetti e urbanisti che condividono la stessa scuola. L’intento di “Magazzino” è quello di «dare visibilità alle idee progettuali e al dibattito che gli studenti alimentano attorno a temi che vanno oltre il progetto.

Con lo stesso intento della rivista, in questa edizione della Maker Faire, il più grande evento europeo sull’innovazione, studenti, dottorandi ed ex-studenti che compongono la redazione intendono esporre il progetto Magazzino attraverso presentazioni al pubblico in cui vengono discusse le modalità di produzione e di redazione della rivista, nonché la mostra, sulla piattaforma telematica dedicata, del materiale prodotto fino ad oggi», spiega una nota dell’ateneo.

La rivista ha già in archivio il Numero #00 e coglie l’occasione per presentare il prossimo numero #01.