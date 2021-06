Ubriachi alla guida, tre persone denunciate nel Maceratese

Controlli in serie da parte dei Carabinieri di Macerata, Montecassiano e Apiro. In due casi i guidatori avevano anche provocato degli incidenti

MACERATA – Si erano messi al volante nonostante avessero bevuto troppo, ma sono stati scoperti e denunciati dai Carabinieri. Tre le persone a cui è stata ritirata la patente nell’ambito di una serie di controlli messi in atto dai militari del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Macerata e da quelli delle stazioni di Montecassiano e Apiro.

Il primo caso è stato segnalato a Macerata, dove i Carabinieri hanno notato un furgone che si muoveva in modo strano lungo corso Cavour. Il mezzo è stato fermato e il guidatore, un 35enne di Montefano, sottoposto all’alcoltest da cui è emerso che aveva un tasso alcolemico superiore a 1.17.

I Carabinieri di Apiro, invece, sono intervenuti per rilevare un incidente che ha coinvolto un 60nne del posto, finito con l’auto in un burrone. Anche per lui è scattato l’esame con l’alcoltest che non ha lasciato dubbi, visto che nel sangue aveva alcol per oltre quattro volte il limite consentito, cioè 2.34.

Anche i Carabinieri di Montecassiano sono intervenuti per rilevare un incidente che nel corso della notte a coinvolto due auto. Il conducente di una delle due vetture, un 40enne, è risultato avere un tasso alcolemico pari a 1.79. E, il copione è stato il medesimo in tutti e tre i casi: denuncia e ritiro della patente.