Turista sequestrato a Monte San Giusto. Blitz dei Carabinieri: arrestate 4 persone

MONTE SAN GIUSTO – Sequestrato e tenuto in una stanza buia, scalzo, con poco cibo e ammanettato. L’incubo di un turista inglese di 25 anni è finito ieri pomeriggio, grazie all’intervento dei Carabinieri che hanno arrestato i suoi carcerieri. In manette sono finiti tre uomini e una donna (due italiani e due stranieri) che avevano chiesto alla famiglia del ragazzo un riscatto di 7mila euro.

Una storia che si è consumata in una casa a Monte San Giusto e che ha visto trasformare la vacanza del 25enne in un incubo. Ma è stato proprio durante la telefonata fatta alla famiglia per chiedere il riscatto che il giovane è riuscito a mandare una richiesta di aiuto in codice. Da quel momento sono partite le indagini della polizia inglese che ha poi coinvolto il Ros di Ancona. La rete si è estesa al Norm di Macerata e ai militari della stazione di Monte San Giusto.

Il blitz nell’abitazione è scattato ieri pomeriggio, poco prima delle 15. Le condizioni del ragazzo sono buone. I quattro arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Montacuto.

(servizio in aggiornamento)