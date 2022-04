Dal turismo il rilancio di San Ginesio “best tourism villages”

MACERATA – ll 2022 vuol essere per il turismo l’anno della ripartenza e Il Comune di San Ginesio non poteva mancare a questo grande appuntamento che è la Borsa Internazionale del Turismo di Milano (Bit), evento di riferimento in Italia e tra le principali fiere in Europa dedicate all’universo del turismo.

In particolare, San Ginesio rappresentato dal sindaco Giuliano Ciabocco è presente con un proprio desk. Ieri, domenica 10 aprile, come da programma ministeriale, si è tenuto l’incontro tra il sindaco e il ministro del turismo Massimo Garavaglia che di fronte ai principali organi di informazione ha voluto ribadire il significato del riconoscimento ottenuto dal Comune di San Ginesio lo scorso dicembre a Madrid in occasione dell’Assemblea generale dell’organizzazione mondiale del turismo. San Ginesio, già tra i Borghi più Belli d’Italia e Paese Bandiera Arancione, insieme alle altre 40 località di tutto il mondo, è l’unico comune in Italia a fregiarsi del prestigioso riconoscimento “Best tourism villages”, riconoscimento dato da Unwto, ossia l’agenzia specializzata delle Nazioni unite che si occupa del coordinamento delle politiche turistiche e promuove lo sviluppo responsabile e sostenibile a livello internazionale.

Al termine dell’incontro il ministro ha confermato la sua presenza nelle cittadina maceratese, nel mese di maggio, per un approfondimento tematico sul turismo legato alle buone pratiche di promozione territoriale e alla presentazione di iniziative volte alla valorizzazione del Borgo e del riconoscimento ottenuto.