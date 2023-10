Rispetto al 2022 si è registrato un 10.76% in più per quanto riguarda gli arrivi, e un + 7,23 % di presenze

MACERATA – Appena archiviata la stagione estiva, per il turismo è tempo di bilanci. Un settore, che a Macerata, rispetto al 2022, è in crescita. Rispetto al 2022 registrato infatti un 10.76% in più per quanto riguarda gli arrivi, ovvero il numero dei clienti arrivati nelle strutture ricettive, e un + 7,23 % di presenze cioè il numero delle notti trascorse dai clienti negli esercizi ricettivi.

«Grazie al lavoro di sinergia tra assessorati, con la rete museale, le associazioni e tutti gli attori in campo, l’amministrazione ha proposto appuntamenti ed eventi di qualità destagionalizzando e distribuendo le varie iniziative durante tutto il periodo – ha commentato il sindaco Sandro Parcaroli -. Un’offerta di qualità che ha saputo intercettare più tipi di pubblico si è aggiunta al fatto che Macerata è un punto di riferimento culturale a livello regionale come ci viene riconosciuto da più parti; questa è sicuramente stata una delle chiavi vincenti. Dobbiamo continuare su questa strada con l’obiettivo di individuare il target a cui vogliamo rivolgerci – sperando in una sempre maggiore capacità di spesa – e augurandoci che la ricettività della città possa ampliarsi».

«Il dato parziale dell’anno è eloquente sia per quanto riguarda il numero delle presenze ma anche e soprattutto per il gradimento e l’interesse che i visitatori stanno rivolgendo alla nostra città – interviene l’assessore al Turismo Riccardo Sacchi -. La crescita registrata è il frutto tangibile di un intenso lavoro da parte di tutta l’Amministrazione, impegnata nell’organizzazione di grandi eventi che caratterizzano gran parte dell’anno, in particolare l’estate maceratese, con evidenti e positive ricadute dal punto di vista economico e sull’incoming turistico».

In totale gli arrivi – il range temporale preso in considerazione dall’Osservatorio regionale del Turismo (Fonte Strutture ricettive) va da gennaio ad agosto 2023 – sono stati 24.795 contro i 22.386 del 2022, 2.409 in più, di cui 21.539 italiani (nel 2022 erano stati 19.942 e quindi un più 1.597, l’8,01%) e 3.256 stranieri (nel 2022 2.444 e quindi 812 in più, il 33,22%) mentre le presenze sono state 194.642 a fronte delle 181.515 dell’anno precedente, 13.127 in più.