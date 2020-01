Caso di tubercolosi a Monte San Giusto: 11enne ricoverata al Salesi

Caso di tubercolosi nel maceratese: bambina ricoverata all’ospedale Salesi di Ancona. A essere colpita dal morbo una 11enne frequentante l’Istituto Comprensivo “Lorenzo Lotto” di Monte San Giusto.

«La bambina, che è arrivata da noi l’8 gennaio, è stata subito trasferita all’ospedale anconetano e sottoposta a tutte le azioni di prevenzione del caso – ha spiegato Alberto Tibaldi, capo del Dipartimento Prevenzione dell’Area Vasta 3 -. Attivare anche tutte le procedure che riguardano le indagini epidemiologiche su tutte le persone che sono entrate in contatto con la minore. È stata avviata anche una fase di informazione con la scuola che la bambina frequenta per evitare un falso allarme dato che la situazione è sotto controllo».

«Proprio in questo senso è importante dare informazioni a insegnanti e operatori su ciò che bisogna fare dal punto di vista della prevenzione, partendo dalla disinfestazione dei locali che la bambina ha frequentato e finendo con il mettere in atto comportamenti igienici particolarmente accurati e scrupolosi – ha concluso il dottor Tibaldi -. C’è già stato un incontro tra il sindaco di Monte San Giusto e i genitori e sono in atto tutte le procedure di verifica sulle persone attraverso il test, anche se le probabilità non sono elevate».

La bambina, che è ancora in osservazione presso l’ospedale dorico, sta bene.