Truffe agli anziani, incontri della polizia nelle Acli di Macerata

MACERATA – Si è tenuto ieri sera 27 gennaio alle ore 21.15 al circolo Acli Santa Maria delle Vergini di Macerata in via Galasso da Carpi il primo di una serie di incontri promossi dall’Acli provinciale di Macerata nell’ambito della campagna di prevenzione contro le truffe agli anziani. All’incontro, preceduto dai saluti del questore Vincenzo Trombadore e della presidente provinciale delle Acli Roberta Scoppa, hanno partecipato in qualità di relatori funzionari e ispettori della questura di Macerata. In particolare il dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della questura di Macerata, il commissario Valter Angelici, e i suoi collaboratori, gli ispettori Dimitri Montecchiari e Michele Bocchi, hanno fornito ai cittadini le raccomandazioni del caso proprio con l’obiettivo di prevenire questo tipo di fenomeno e proteggere le persone più anziane, più esposte a questo tipo di reati.

La polizia è da sempre impegnata sul fronte delle truffe, specie quelle commesse nei confronti di persone anziane o più deboli, e di recente il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica tenuto in prefettura ha dato impulso a iniziative di prevenzione realizzate con il coinvolgimento di tutte le forze di polizia, enti e associazioni. L’evento è stato promosso anche con la collaborazione dell’associazione Fap Acli (Federazione anziani e pensionati) di Macerata.