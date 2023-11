Truffa del resto a Muccia, denunciati due pregiudicati napoletani dai carabinieri

Individuati un 46enne e un 51enne di Somma Vesuviana che la scorsa estate, in un noto esercizio commerciale di Muccia, avevano cercato di far credere alla cassiera di aver già pagato i tabacchi con banconote di grosso taglio

SERRAVALLE DI CHIENTI – I Carabinieri della Stazione di Serravalle di Chienti, al termine di una lunga e articolata attività di indagine partita in data 6 luglio, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Macerata due pregiudicati napoletani di 46 e 51 anni residenti in Somma Vesuviana.

I due, nella scorsa estate, si erano presentati presso un noto esercizio commerciale di Muccia per acquistare delle sigarette e creando un attimo di confusione avevano cercato di far credere alla cassiera di aver già pagato i tabacchi con banconote di grosso taglio attendendo appunto che venisse loro dato il resto. La cassiera, tuttavia, era stata pronta ad opporsi e ad allontanare i malfattori i quali precipitosamente si erano dati alla fuga facendo perdere le loro tracce.

A quel punto i militari dell’Arma si erano messi alla ricerca dei responsabili. Attraverso le telecamere del bar, quelle poste lungo l’itinerario, l’escussione dei testimoni e la descrizione minuziosa dei soggetti hanno

ricostruito sia l’itinerario di arrivo che quello di fuga confrontandola con episodi analoghi accaduti in altre aree.

Al termine degli accertamenti si giungeva quindi alla identificazione e alla denuncia degli stessi.

Da sottolineare come l’Arma dei Carabinieri sia da sempre impegnata nel contrasto al fenomeno delle truffe in particolar modo nei confronti dei soggetti fragili anche mediante attività informativa e tramite una serie di

incontri con la popolazione. Nella provincia di Macerata tale attività è stata concordata in ambito Prefettizio in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.