Trovato con 62 grammi di cocaina: in manette un pizzaiolo 37enne

CIVITANOVA – Trovato con 62 grammi di cocaina: in manette un piazzaiolo 37enne residente a Civitanova. L’uomo, un cittadino albanese, è stato fermato, mentre si trovava a bordo della propria vettura dai finanzieri di Civitanova Marche, coordinati dal comandante Tiziano Padua.

Il 37enne, che lavora come pizzaiolo in un locale della città costiera, già noto alle forze dell’ordine, alla vista dei militari ha tentato di disfarsi di un involucro che conteneva un grammo di cocaina.

I finanzieri hanno quindi proceduto con la perquisizione personale e domiciliare e proprio in quest’ultimo caso hanno ritrovato, nella soffitta dell’abitazione, che l’uomo non aveva detto di avere, altri 60 grammi di cocaina. Fondamentale è stato il fiuto di Edir, il cane antidroga della Guardia di Finanza che ha scovato, all’interno di una busta di plastica, un involucro in cellophane trasparente che conteneva la droga.

I finanzieri hanno anche rinvenuto un ulteriore grammo di cocaina in un vano ricavato sotto al volante della vettura del 37enne.

I militari hanno sequestrato in totale 62 grammi di cocaina, l’auto del pizzaiolo e 985 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. L’uomo è stato arrestato e trasferito presso il carcere di Montacuto ad Ancona a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’attività di servizio si inserisce nel più ampio dispositivo di contrasto al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, costante impegno della Guardia di Finanza che mira alla salvaguardia della vita umana.