Troppi batteri, a Civitanova divieto di balneazione in un tratto di lungomare nord

Lo ha stabilito un’ordinanza del sindaco, Fabrizio Ciarapica, in seguito alle analisi dell’Arpam: nell'acqua eccesso di Enterococchi intestinali

CIVITANOVA MARCHE- Divieto di balneazione in un tratto di lungomare nord. Lo ha stabilito un’ordinanza del sindaco, Fabrizio Ciarapica, in seguito alla comunicazione da parte dell’Arpam – Servizio Laboratorio Multiuso di Ancona, sul superamento dei valori limite dei parametri microbiologici relativi agli Enterococchi intestinali.

Gli esiti non conformi riguardano i prelievi effettuati alle acque di balneazione in direzione del fosso Maranello del lungomare nord, nel tratto compreso tra gli stabilimenti Golden beach e G7. Pertanto, il sindaco Fabrizio Ciarapica ha emesso l’ordinanza n. 80 R.O. del 28/07/2022 per il divieto di balneazione nella zona indicata dall’agenzia regionale fino a nuove analisi di laboratorio che verranno effettuate entro 48 ore dal campionamento avvenuto il 26 luglio.

L’Arpam precisa che gli altri punti adiacenti presi a campione allo scopo di delimitare la zona di inquinamento sono risultati conformi.