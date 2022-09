Triathlon, padel, pesca e calcio: il programma della domenica civitanovese

CIVITANOVA MARCHE- Una domenica di sport e attrattive per le famiglie, nella consueta cornice di mare e relax. Si chiude così l’estate civitanovese: dopo il festival ‘Vita Vita’, la cui serata conclusiva si terrà oggi, 3 settembre, in tutto il centro cittadino, domenica 4 la città ospiterà altre interessanti iniziative. Tra queste, il ‘Campionato regionale triathlon Sprint No draft’ e la “6ª tappa del circuito ‘Ips Paratriathlon’: le competizioni, il cui inizio è previsto per le 9, si terranno al lungomare Piermanni, con il villaggio che sarà allestito già oggi al largo Melvin Jones. Per l’occasione, la showgirl Justine Mattera farà da madrina della manifestazione, presentando il suo libro ‘Just me’. Ma non è tutto; il programma della domenica civitanovese prevede altri tre importanti appuntamenti.

L’appuntamento

‘A pesca con mamma e papà’ è il titolo dell’iniziativa in programma dalle 15 alle 18 di domenica, al molo est: protagonisti saranno i ragazzi delle scuole elementari e medie che avranno la possibilità di apprendere delle tecniche di pesca sportiva, assistiti da alcuni tutor. Saranno allestite quattordici postazioni, negli spazi attrezzati, e verranno fornite due canne da pesca per ogni ragazzo. L’attività avrà la durata di circa 45 minuti per partecipante, con i turni che rispetteranno i seguenti orari: 15 – 15,45; 15,45 – 16,30; 16,30 – 17,15; 17,15 – 18. «Con settembre tornano le iniziative legate allo sport tanto apprezzate da giovani e famiglie – le parole del sindaco Fabrizio Ciarapica – . Il Comune, grazie al contributo delle tante associazioni presenti in città, vuole rivolgere particolare attenzione ai più piccoli, che possono cimentarsi nelle varie discipline per meglio valutare e scegliere quelle a loro più adatte. A pesca con mamma e papà è un’ottima iniziativa sia per la socializzazione tra ragazzi, ma anche per la valorizzazione dell’area portuale e del mare come teatro di sport, come avvenuto il 18 agosto per il bel ‘Palio dei pontili’ a vela».

Il padel

Mare ancora protagonista nell’arco di tutta la giornata: alle 18 si terrà l’inaugurazione delle nuove strutture sportive del Surf Club Civitanova, alla concessione 5 Bis del Lungomare Sud. Taglierà il nastro il sindaco Ciarapica. Ancora, nel medesimo luogo, spazio al torneo di Padel ‘Surf Club Summer Cup’.

Il calcio

C’è spazio anche per il calcio in questa giornata di fine estate: alle 15 il Polisportivo comunale ospiterà la prima del campionato di serie D, girone F: Montegiorgio–Sambenedettese.