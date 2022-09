Il Triathlon sbarca a Civitanova, attesa la showgirl Justine Mattera

CIVITANOVA MARCHE- Momenti di grande sport per chiudere l’estate civitanovese. Il lungomare Piermanni, nel fine settimana, ospiterà il campionato regionale Triathlon sprint no draft” e la 6ª tappa del circuito “IPS Paratriathlon”, manifestazione realizzata con il patrocinio dell’Assessorato allo sport.

Due giorni di attività che partiranno sabato, 3 settembre, con l’appuntamento previsto per le 16: la Lega del Filo d’oro, le associazioni dei disabili delle Marche e il Comitato Italiano Paralimpico apriranno l’iniziativa: gli atleti agonisti e con disabilità vestiranno i panni delle guide per i disabili incuriositi dal Triathlon che vorrebbero provarne l’esperienza.

Il sabato

L’associazione “AspassoBike”, infatti, ha messo a disposizione degli ausili specifici ai ragazzi: i giovani si trasformeranno in motivatori per gli atleti guida, così da stimolare un sano doping emotivo. Madrina della manifestazione, come per la passata edizione, la showgirl Justine Mattera che presenterà il libro ‘Just me’ e il programma della gara master prevista per il giorno successivo. Nel frattempo, ‘Arena’ predisporrà una sessione di nuoto dove dei professionisti forniranno ai presenti i consigli migliori per svolgere al meglio la disciplina, oltre alla possibilità di testare gli occhialini e le mute dell’azienda stessa.

La domenica

L’indomani, il via alle gare: al villaggio allestito al largo ‘Melvin Jones’, alle 7, ci sarà l’apertura per il ritiro pacchi mentre la partenza dei paratleti è programmata per le 9. Alle 11.30, invece, il turno dei normodotati. Il campionato regionale prevederà 750 metri di nuoto, 21 km di ciclismo e 5 km di corsa.

La viabilità

Per l’occasione sono previste alcune modifiche alla viabilità: sarà attivo, dalle 12 di sabato alle 15 di domenica, il divieto di sosta con rimozione nel tratto di lungomare compreso tra gli chalet ‘Lido Cristallo’ e ‘Flamingo’. Dalle 7 alle 15 di domenica, invece, divieto di transito e di sosta in via Trento nel tratto compreso tra via Da Vinci e viale Matteotti, piazza Gramsci, via Santorre di Santarosa, largo Paul Harris, nel tratto compreso tra via Tito Speri, il lungomare e via Ciro Menotti, nel tratto compreso tra via Santorre di Santarosa e largo Caradonna. Varrà la medesima regola anche in tutto il lungomare Piermanni, in entrambe le corsie e in piazzale Italia.