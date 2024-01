Trenta star del bodybuilding internazionale da Panatta ad Apiro

L’evento sarà un momento ideale per atleti e tecnici per testare gli ultimi macchinari realizzati dall’azienda

APIRO – Trenta star mondiali del bodybuilding da Panatta, azienda specializzata nella ideazione, fabbricazione e commercializzazione di macchinari fitness. Lunedì 15 gennaio, a partire dalle ore 9:30 e per tutto il corso della mattinata, l’azienda specializzata in costruzione di macchinari per il fitness con sede a Apiro, accoglierà 30 persone, fra atleti e tecnici, provenienti da 8 diversi paesi del mondo. Bodybuilders provenienti da USA, Venezuela, Messico, Brasile, Colombia, Emirati Arabi Uniti, Spagna e Regno Unito si sono dati appuntamenti presso la sede produttiva di Panatta.

In particolare sarà possibile incontrare il bodybuilder americano Dexter Jackson, Mr. Olympia nel 2008, colui che ha vinto più tornei IFBB Pro Leauge al mondo e della pluricampionessa in bodybuilding Angela Borges, dal Brasile: insieme possono vantare un tesoretto di 3 milioni di followers su Instagram.

L’evento sarà un momento ideale per atleti e tecnici per testare gli ultimi macchinari realizzati dall’azienda, che ha recentemente messo a disposizione un ampio show room di 1800 metri quadrati per provare in anteprima i nuovi prodotti pronti per il mercato del fitness e del bodybuilding.