Treni, riapre la tratta Civitanova-Macerata

MACERATA – Da domani 31 agosto riapre, come da programma, la circolazione ferroviaria nella tratta Civitanova Marche – Macerata dopo i lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), sulla linea Civitanova-Albacina. Dal 7 settembre, invece, verrà riattivata anche la circolazione ferroviaria nella tratta Macerata–Albacina.

Interventi eseguiti e in fase di conclusione «puntano ad un ammodernamento e ad un potenziamento tecnologico e prestazionale dell’infrastruttura, in grado di garantire una maggiore regolarità del servizio ferroviario ed un incremento della capacità della rete, con benefici in termini di puntualità e, a regime, una ottimizzazione dei tempi di viaggio», spiega Ferrovie dello Stato Italiane.

Le principali attività effettuate

-interventi propedeutici all’elettrificazione dell’intera linea (86 km) con esecuzione di blocchi palo ed attrezzaggio linea per la trazione elettrica;

-consolidamento e rinnovo di due sottovia nella tratta Montecosaro – Morrovalle;

-realizzazione nuovo sistema di armamento senza massicciata (Slab Track) per adeguamento sagoma in galleria Cincinelli

-prosecuzione dei lavori di ammodernamento nelle stazioni di Montecosaro e Macerata;

-avanzamento degli interventi per l’introduzione dell’Ertms, (European Rail Transport Management System) il più evoluto sistema per la supervisione e il controllo della marcia dei treni, una tecnologia che permette di sfruttare appieno il potenziale della rete e di gestire in modo più efficiente eventuali anormalità