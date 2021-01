Treia, sorpassa in curva 3 veicoli: nei guai un 20enne

MACERATA – Multa e sospensione della patente per un 20enne che ha superato in curva tre veicoli. Il fatto è accaduto ieri, 19 gennaio, verso mezzogiorno. Il giovane, residente in provincia di Macerata, mentre transitava a forte velocità in contrada Schito di Treia alla guida di una Volkswagen di colore nero, ha effettuato un sorpasso in prossimità di una curva di tre veicoli che lo precedevano trovandosi di fronte, poco più avanti, la pattuglia della Stazione Carabinieri di Appignano che stava effettuando un posto di controllo.



I militari, vista la manovra azzardata, hanno intimato intimavano l’alt contestandogli la violazione dell’art.148 del Codice della Strada che prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 167 a 666 euro e la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.